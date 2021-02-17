قبل عرضه في السينمات.. كل ما تريد معرفته عن فيلم ستاشر الحاصل على سعفة كان

علم صدى البلد أن صناع الفيلم القصير "ستاشر"؛ قرروا طرحه للمشاهدة في إحدى دور العرض خلال الأيام المقبلة.

ونرصد أبرز المعلومات عن الفيلم:

1- فيلم "ستاشر" سبق عرضه ضمن دورة 2021 من مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بجنوب فرنسا.

2- الفيلم عرض أيضا خارج المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليصبح العرض الأول له بالعاصمة والثاني في مصر بعد الجونة عندما حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير.

3- حقق إنجازا عالميا للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى.

4- منح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة تقدير خاصة لـ سامح علاء مخرج فيلم ستاشر بعد حصوله على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي مؤخرا.

5- حصل الفيلم علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير، من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي ثاني جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا، ومن اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا .