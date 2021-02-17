سقوط حائط شقة من الطابق السابع في شبرا الخيمة بسبب الطقس السيئ

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة القليوبية اليوم في سقوط حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.









وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مجلس مدينة غرب شبرا الخيمة بسقوط حائط عقار بالطابق السابع، على إحدى البلكونات بذات العقار بسب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة وتم إزالة مخلفات سقوط الحائط، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





وتسببت موجة الطقس السيئ والرياح الشديدة، فى سقوط عدد من الاشجار واعمدة الانارة بمختلف مناطق محافظة القليوبية دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح.





وشهدت مدينة طوخ سقوط شجرة بطريق طوخ - شبين القناطر أمام الشهر العقارى بطوخ، مما أدى لانقطاع أسلاك الكهرباء من على أعمدة الإنارة.





فيما شهدت قرية كفر النخلة بطوخ، سقوط شجرة كافور على طريق كفر النخلة، مما تسبب في انقطاع أسلاك الكهرباء وسقوطها على الأرض.





وتسبب الطقس السيئ وشدة الرياح في سقوط شجرة كبيرة على الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها.





كما تسببت شدة حركة الرياح في سقوط شجرة بمدخل قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية.





فيما شهدت مدينة قها سقوط 10 أشجار أمام مركز التطوير بقها مما أسفر عن قطع أسلاك الكهرباء وجار الإصلاح وتم تيسير المرور وأبعاد الأشجار من الطريق.





من ناحية أخرى شهدت محافظة القليوبية اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.





فيما تابع رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.