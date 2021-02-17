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موجة جديدة.. استشاري يكشف سبب تخوف الدولة من الوضع الوبائي لكورونا في أبريل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، عن سبب تخوف الدولة من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في شهر أبريل، قائلا: "إحنا خايفين من حاجات كتير أوي في شهر 4"، 

وتابع: شهر أبريل هو موسم نشاط فيروسي، سواء البرد أو الإنفلونرا و فيروس كورونا لكونه فيروس تنفسيا.

وأكمل "الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن شهر 4 و5 سيشهدان تواجدا وتزاحما نتيجة تزامن شهر رمضان الكريم معهما، منوها إلى أن الوضع الوبائي في شهر رمضان الماضي 2020 كان مرتفعا وكانت هناك ذروة أيضا.

وشدد على ضرورة التباعد والالتزام بالكمامة، حتى نتجنب وجود ذروة أخرى في شهر أبريل 2021، منوها إلى ان الفيروس شدته انخفضت وأصبح أقل حدة.

وأوضح أن اللقاح مهم للغاية لأنه سيساعد على إنشاء ما يعرف بمناعة القطيع، معقبا: كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة سيكونون من أوائل الحاصلين على اللقاح.

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