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سانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:31 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبوءات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الصغرى ما زالت منخفضة وتسجل بين 6 و7 مئوية. 

وأضاف  محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية بداية من الغد الخميس وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ".

 وتابع محمود شاهين :"  سرعة الرياح تبدأ في الانخفاض بداية من غد الخميس  وتستقر تماما يوم الجمعة ".

 وأكمل محمود شاهين :" الاجواء تستقر وتتحسن تدريجيا ونشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من مطلع الأسبوع المقبل".

 ولفت محمود شاهين إلى أن :"  درجات الحرارة منخفضة في سيناء وتسجل منطقة سانت كاترين في فترات الليل درجتين تحت الصفر اليوم ".
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