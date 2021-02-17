سانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبوءات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الصغرى ما زالت منخفضة وتسجل بين 6 و7 مئوية.





وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية بداية من الغد الخميس وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ".





وتابع محمود شاهين :" سرعة الرياح تبدأ في الانخفاض بداية من غد الخميس وتستقر تماما يوم الجمعة ".





وأكمل محمود شاهين :" الاجواء تستقر وتتحسن تدريجيا ونشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من مطلع الأسبوع المقبل".





ولفت محمود شاهين إلى أن :" درجات الحرارة منخفضة في سيناء وتسجل منطقة سانت كاترين في فترات الليل درجتين تحت الصفر اليوم ".