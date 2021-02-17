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سيارات

بعد تعرض البلاد للأمطار .. كيف تحمي سيارتك من الصدأ؟

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:59 م
صدأ السيارة
صدأ السيارة
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أماني نوار
تتعرض البلاد حاليا إلى موجة عنيفة من الأمطار والرياح، وقد تتعرض السيارة في هذه الفترة للصدأ في حال عدم الاهتمام بها وتجهيزها لهذه الايام ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم النصائح لكي تحافظ على السيارة .


1-يجب غسيل السيارة لأن هذه الخطوة تحمي من الصدأ بتعرضها للماء والوحل ، والاملاح المختلفة ، وبالتالي تسهيل وصول مياه الامطار إلى معادن السيارة.


2-تعتبر من أهم الخطوات جدا قبل موسم المطر ، حيث إن تشميع السيارة يحميها من الرطوبة ، والأملاح ، ولكن قبل القيام بعملية التشميع، عليك تنظيف السيارة ، والتأكد من عدم وجود أي رواسب أو تراكمات .


3-ضرورة تغليف السيارة بطبقة من البلاستيك الخاص بجسم السيارة ، وذلك لأن التغليف بالشمع يعطي حماية أكبر لهيكل السيارة.


4-ضرورة اتباع الطرق التقليدية إذا لم تتمكن من عمل الخطوات المعروفة مثل التشميع فيمكن لسائق السيارة استخدام غطاء السيارة المضاد للماء فهو يمنع وصوله إلى معادن السيارة .
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