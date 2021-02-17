بعد تعرض البلاد للأمطار .. كيف تحمي سيارتك من الصدأ؟

تتعرض البلاد حاليا إلى موجة عنيفة من الأمطار والرياح، وقد تتعرض السيارة في هذه الفترة للصدأ في حال عدم الاهتمام بها وتجهيزها لهذه الايام ، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أهم النصائح لكي تحافظ على السيارة .
1-يجب غسيل السيارة لأن هذه الخطوة تحمي من الصدأ بتعرضها للماء والوحل ، والاملاح المختلفة ، وبالتالي تسهيل وصول مياه الامطار إلى معادن السيارة.
2-تعتبر من أهم الخطوات جدا قبل موسم المطر ، حيث إن تشميع السيارة يحميها من الرطوبة ، والأملاح ، ولكن قبل القيام بعملية التشميع، عليك تنظيف السيارة ، والتأكد من عدم وجود أي رواسب أو تراكمات .
3-ضرورة تغليف السيارة بطبقة من البلاستيك الخاص بجسم السيارة ، وذلك لأن التغليف بالشمع يعطي حماية أكبر لهيكل السيارة.
4-ضرورة اتباع الطرق التقليدية إذا لم تتمكن من عمل الخطوات المعروفة مثل التشميع فيمكن لسائق السيارة استخدام غطاء السيارة المضاد للماء فهو يمنع وصوله إلى معادن السيارة .