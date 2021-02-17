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بسبب الأمطار الغزيرة.. أحمد موسى: سطح منزل فى البحيرة تحول لـ حمام سباحة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:46 م
منزل بـ البحيرة
منزل بـ البحيرة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أمطارا غزيرة تسقط على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بسبب موجة الطقس السييء. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سطح أحد المنازل بالبحيرة تحول إلى حمام سباحة بسبب الأمطار الغزيرة".

وأكمل  موسى:"  الثلوج سقطت على منطقة سانت كاترين والتي تعتبر من أبرد المناطق في مصر نظرا  لطبيعتها الجغرافية ".

وتابع :"   البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في كافة محافظات الجمهورية".

وأكمل:"  في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج ".
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