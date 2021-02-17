بسبب الأمطار الغزيرة.. أحمد موسى: سطح منزل فى البحيرة تحول لـ حمام سباحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أمطارا غزيرة تسقط على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بسبب موجة الطقس السييء.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سطح أحد المنازل بالبحيرة تحول إلى حمام سباحة بسبب الأمطار الغزيرة".





وأكمل موسى:" الثلوج سقطت على منطقة سانت كاترين والتي تعتبر من أبرد المناطق في مصر نظرا لطبيعتها الجغرافية ".





وتابع :" البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في كافة محافظات الجمهورية".





وأكمل:" في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج ".