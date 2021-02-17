ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:38 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
قسم الخارجي
أكد وزير الدولة السعودي للشئون الإفريقية، أحمد قطان، سعي المملكة العربية السعودية لإنهاء أزمة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا. 

وقال قطان، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب، بمنظومة البحر الأحمر، امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.

وأضاف، أنه اتفق مع  الحكومة السودانية، على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبينا أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم. 

ومن ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، أن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق؛ يمثل خطورة على السودان.

وحذرت وزيرة الخارجية السودانية، خلال لقاء مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، من أن ملء وتشغيل سد النهضة، يجب أن يسبقه اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وفقًا لصحيفة "السوداني".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فشل الاجتماع السداسي.. السودان يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة

تصريحات شديدة اللهجة من السودان بشأن سد النهضة

بتهمة دعم الإرهاب.. السودان يغلق 131 جمعية لـ الإخوان في دارفور

سامح شكري: خط السيسي الأحمر في ليبيا كان حجر الأساس للاتفاق السياسي

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

ترشيحاتنا

ساعات الرعب والقلق.. التفاصيل الكاملة لـ حادث عمرو أديب وتهشم سيارته

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

لأول مرة.. وزير الخارجية يكشف أسباب ذهاب وفد مصري إلى طرابلس

مات دفاعا عن مصر.. زاهي حواس يكشف اسم الفرعون الشجاع.. فيديو

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة