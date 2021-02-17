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بعد الأمطار والثلوج.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:01 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية   ، إن المنخفض الجوى وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة  التى اثرت على مصر وبلاد الشام بدأت منذ أمس الثلاثاء ومن المقرر أن تستمر حتى غدأ الخميس. 

وأوضحت  " شاكر  "   ،  خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن مصر تسجل اليوم 12  درجة مئوية والصغرى 7 درجات وموجة الصقيع فى أوج ذروتها ومرت الكتل الهوائية  على البحر المتوسط محملة برطوبة نتجت عنها أمطار رعدية فى السواحل الشمالية وامتدت لبعض مناطق للوجه البحرى  .

وأشارت إلى أنه بداية من غد الخميس ستتحسن درجات الحرارة وترتفع قليلأ ومتوقع وصولها 16 درجة مئوية مصاحب لنشاط رياح أدى لإضطراب كامل للملاحة البحرية ووصولها 6 أمتار أدى لخروج المياه إلى الشواطئ . 

 ولفتت إلى أن موجة الصقيع الحالية لا يطلق عليها عاصفة وإنما منخفض جوى متمركز على جزيرة قبرص يجلب كتل هوائية من منطقة سيبريا والتى تصل فيها درجة الحرارة -30 تحت الصفر ، مشيرة  إلى أن  البرد هو عبارة عن كرات ثلجية تتساقط مع الأمطار بشوارع الاسكندرية ، بورسعيد ، الدلتا ومطروح  .

وتابعت أن الكتل الهوائية الباردة تمر من جنوب أوروبا ثم تمر على البحر المتوسط ، لافتأ إلى البحر المتوسط ورطوبته يعمل على انخفاض وطأة الكتل الهوائية إلى حد ما  ويؤى لانخفاض بدرجات الحرارة .







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