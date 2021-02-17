بعد الأمطار والثلوج.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوى وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التى اثرت على مصر وبلاد الشام بدأت منذ أمس الثلاثاء ومن المقرر أن تستمر حتى غدأ الخميس.





وأوضحت " شاكر " ، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن مصر تسجل اليوم 12 درجة مئوية والصغرى 7 درجات وموجة الصقيع فى أوج ذروتها ومرت الكتل الهوائية على البحر المتوسط محملة برطوبة نتجت عنها أمطار رعدية فى السواحل الشمالية وامتدت لبعض مناطق للوجه البحرى .





وأشارت إلى أنه بداية من غد الخميس ستتحسن درجات الحرارة وترتفع قليلأ ومتوقع وصولها 16 درجة مئوية مصاحب لنشاط رياح أدى لإضطراب كامل للملاحة البحرية ووصولها 6 أمتار أدى لخروج المياه إلى الشواطئ .





ولفتت إلى أن موجة الصقيع الحالية لا يطلق عليها عاصفة وإنما منخفض جوى متمركز على جزيرة قبرص يجلب كتل هوائية من منطقة سيبريا والتى تصل فيها درجة الحرارة -30 تحت الصفر ، مشيرة إلى أن البرد هو عبارة عن كرات ثلجية تتساقط مع الأمطار بشوارع الاسكندرية ، بورسعيد ، الدلتا ومطروح .





وتابعت أن الكتل الهوائية الباردة تمر من جنوب أوروبا ثم تمر على البحر المتوسط ، لافتأ إلى البحر المتوسط ورطوبته يعمل على انخفاض وطأة الكتل الهوائية إلى حد ما ويؤى لانخفاض بدرجات الحرارة .



























