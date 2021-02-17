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أخبار البلد

استمرار أجواء أمشير.. متى تنتهي حالة التقلبات الجوية الحالية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الطقس حاليا يشهد العديد من التقلبات الجوية سواء فى الرياح أو الأمطار والتى ستنتهى ذروتها مساء اليوم، مع استمرار الصقيع حتى منتصف الأسبوع القادم.


وأشار "فهيم " خلال حوار مع "صدى البلد "  إلي أنه بداية من الغد الخميس تستمر الرياح ما بين خفيفة ومتوسطة ، طبقا لمركز معلومات المناخ التابع لوزارة الزراعة.

ونوه " رئيس مركز معلومات تغير مناخ بوزارة الزراعة " إلي أن الأمطار تنتهى مساء اليوم ، وستنتقل شرقا والى بعض مدن القناة ووسط وجنوب سيناء ولكنها ستكون أخف بكثير من اليوم وغدا ، ثم تعود الأجواء الأمشيرية وهو شهر معروف بالتقلبات الجوية.


وأضاف أن مركز التنبؤات الجوية الزراعية يختلف عن هيئة الأرصاد، حيث إن هيئة الأرصاد ترصد الحالة الجوية فى طبقات الجو العليا لذا فالهيئة تصدر بيانات بشأن المحافظة ككل، لكن مركز التنبؤات التابع لوزارة الزراعة يتنبأ بكل منطقة أو حوض للزراعة فى المحافظة وتأثيراتها على الزراعة فى مختلف الأماكن لذا نصدر نماذج للمناخ الزراعى .


وتابع :" لابد من التنبؤ فى وزارة الزراعة بمؤسساتها بالأرصاد كل أسبوع لأنه بناء عليه يتم إصدار أهم التوصيات للمزارعين . 

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