كان كل حاجة ليا.. رجاء حسين تبكي على الهواء خلال حديثها عن ابنها الشهيد كريم

بكت الفنانة رجاء حسين، أثناء حديثها عن ابنها الشهيد كريم، قائلة "دى قتلتنى، ووفاته ساعدت على القوة بتاعتى"، متابعة أن السبب فى قوتها هو تحملها الكثير من الأشياء من أجل ابنها.





وأضافت "رجاء" خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "دا اللى كان هيشلنى لكن للأسف أنا اللى شيلته"، موضحة أنها لم تكن تسمح لأى شخص يجرحه بكلمة واحدة، حيث إنه كان كل حياتها.





وتابعت "كريم كان كل حاجة ليا، كان هو حياتى وفنى وحبي للناس، وكنت ببقى قاعدة فى البيت بعد وفاته أسمع أنه داخل بالمفتاح وداخل".



