زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة يهتك عرض طفل لإجباره على العمل معه.. تفاصيل

أحالت النيابة العامة زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة لاتهامه بالإتجار بالبشر وهتك عرض 3 أطفال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص إلى المحاكمة الجنائية.
وشهد أ. م بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "سوط" واستولى منه على مبلغ مالى قدره عشرة جنيهات واصطحبه عنوة الى ميدان الخلفاوي، مضيفًا أنه في إحدى المرات قام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه جنسياً لكسر عينه ليكون تحت أمره.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر أتجر بالبشر بأن، تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال دنيا محمد السيد، أحمد محمد فؤاد ، محمود حمدي جابر، سليمان نصير سليمان بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكان لإيوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية.