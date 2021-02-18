ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطوات مهمة تمنحك أفضلية القيادة في الأوقات الليلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:32 م
القيادة في الأوقات
القيادة في الأوقات الليلية
Advertisements
صبري طلبه
ربما يلجأ البعض إلى القيادة في الأوقات الليلية، وتتعدد الأسباب لهذا الأمر، ومنها، حاجة وظروف العمل، أو التنزه، أو ربما تضطر للذهاب إلى وجهة معينة بسبب ظرف مفاجئ، أو رحلات تتعلق بالسفر لمسافات، وفي هذه الأوقات، تزداد خطورة الأمر، وتحتاج لعدة عناصر مهمة تجنبك مشكلات القيادة في هذه الفترات.

وفي سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز النصائح لقائدي السيارات في الأوقات الليلية.

1- مصابيح السيارة 
من الضروري أن تتأكد من الحالة العامة لمصابيح سيارتك، سواء كانت الأمامية أو الخلفية، ويفضل أن تتبع خطوات الكشف الدوري وتغيير اللمبات التالفة على الفور، ولا شك أن مستويات الاضاءة تشكل أهمية كبيرة، لذا فيجب اختبارها جيدصأ حتى تتمتع برؤية مثالية.

2- تجنب هذه المشكلات 
يجب أن تتغلب على موجات النعاس بأخذ قسط كاف من الراحة، و تجنب تناول الوجبات الدسمة والتي ربما تتعب معدتك، وتزيد من مشكلات القولون، ولا شك أن القيادة تحت تأثير المواد الكحولية من الأمور التي تجرمها جميع قوانين المرور.

3- ترقب الطريق جيدًا 
من الضروري أن تترقب كل مجريات الطريق، وترك مسافات امنة بينك وبين السيارات التي أمامك، ولا تتجاوز السرعات المرورية المقررة، ولاشك أن الالتزام بالحارة المرورية من أهم عناصر السلامة لقائد السيارة ومن معه،  وكن حذر بشأن المارة و خطوط عبور المشاة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في 6 خطوات فقط.. احصل على قيادة آمنة

حتى لا تذهب إلى السمكري.. أفضل 4 نصائح تجنبك مخاطر الاصطدام

في 4 خطوات فقط .. تعلم مهارات القيادة الليلية

نصائح مهمة للقيادة بأمان خلال ساعات الليل في الشتاء

سلامتك تهمنا.. أبرز 9 نصائح خلال القيادة لإتمام رحلتك بنجاح

أبرز النصائح لتفادي مخاطر الطريق ومشكلات التصادم

ترشيحاتنا

الكاف في أزمة .. أسباب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

5 تحركات للأهلي قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

شاهد.. أمير سعودي يتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عقب السعودية.. الإمارات تدخل على خط أزمة سد النهضة

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

بسبب كورونا.. نداء عاجل من وزير الداخلية الكويتي للمسافرين من وإلى الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها