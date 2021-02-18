خطوات مهمة تمنحك أفضلية القيادة في الأوقات الليلية

ربما يلجأ البعض إلى القيادة في الأوقات الليلية، وتتعدد الأسباب لهذا الأمر، ومنها، حاجة وظروف العمل، أو التنزه، أو ربما تضطر للذهاب إلى وجهة معينة بسبب ظرف مفاجئ، أو رحلات تتعلق بالسفر لمسافات، وفي هذه الأوقات ، تزداد خطورة الأمر ، وتحتاج لعدة عناصر مهمة تجنبك مشكلات القيادة في هذه الفترات.





وفي سياق ذلك ، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز النصائح لقائدي السيارات في الأوقات الليلية.





1- مصابيح السيارة

من الضروري أن تتأكد من الحالة العامة لمصابيح سيارتك، سواء كانت الأمامية أو الخلفية، ويفضل أن تتبع خطوات الكشف الدوري وتغيير اللمبات التالفة على الفور، ولا شك أن مستويات الاضاءة تشكل أهمية كبيرة، لذا فيجب اختبارها جيدصأ حتى تتمتع برؤية مثالية.





2- تجنب هذه المشكلات

يجب أن تتغلب على موجات النعاس بأخذ قسط كاف من الراحة، و تجنب تناول الوجبات الدسمة والتي ربما تتعب معدتك، وتزيد من مشكلات القولون، ولا شك أن القيادة تحت تأثير المواد الكحولية من الأمور التي تجرمها جميع قوانين المرور.





3- ترقب الطريق جيدًا