محمد رمضان يشارك الجمهور صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليها: " من كواليس #مسلسل #موسى 😎📺🎥 بعدسة #خالد_فضة"

ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.

وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، اليوم، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.