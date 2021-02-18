حول معظم أجهزة منزله بالكهرباء.. مخترع أول تليفزيون إلكتروني في العالم

نادرا عندما تجد منزلا أو محلا تجاريا او مؤسسة دون التلفزيون ، ويعد التلفزيون من الاجهزة الكهربائية من أكثر المنتجات تطورًا، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يساعدنا على التواصل ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.

تم عرض أول تلفزيون إلكتروني في سان فرانسيسكو عام 1927م، حيث تم تصميم هذا النظام من قبل المخترع فيلو فارنزوورث في عمر الحادية والعشرين، حيث عاش في منزل خال من الكهرباء حتى بلغ الرابعة عشر، وبدأ حينها في تصور نظام يمكنه التقاط صور متحركة على شكل يمكن تشفيره باستخدام موجات الراديو، ثم تحويله إلى صورة على الشاشة، فيعد بذلك صاحب الفضل في اختراع التلفزيون، وقبل ستة عشر عامًا من نجاح فارنزوورث قام بوريس روزينج في روسيا ببعض التجارب لنقل الصور، كذلك قام جون لوجي بيرد في إنجلترا، وشارل فرانسيس جنكينز في الولايات المتحدة في وقت سابق بعرض نظام تلفزيوني ميكانيكي، كان يقوم بمسح الصور باستخدام قرص دوار به ثقوب مرتبة حلزونيّة .





مخترع أول تلفزيون ميكانيكي.





ولد جون لوجي بيرد في الثالث عشر من أغسطس عام 1888م في هيلينسبيرج، دونبارتون في أسكتلندا، وتوفي في الرابع عشر من حزيران عام 1946م، حاصل على دورة دبلوم في الهندسة الكهربائية في كلية غلاسكو التي تسمى الآن جامعة ستراثكلايد، أكمل درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة غلاسكو، وقام بيرد باختراع نظام التلفزيون الميكانيكي خلال العشرينات من القرن العشرين، وحصل بيرد وكلارنس هانسل الأمريكي على براءة اختراع استخدام صفائف قضبان شفافة لنقل الصور إلى التلفزيون والفاكس، حيث كانت صور بيرد المؤلفة من ثلاثين خطا هي أول ظهور للتلفزيون عبر الضوء المنعكس بدلا من الصور الظلية الخلفية، وقام جون بيرد بتأسيس التكنولوجيا هذه بناء على فكرة قرص المسح الضوئي لبول نيبكو وتطويراته الأخرى في مجال الإلكترونيات.



