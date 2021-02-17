تعليق أمريكي جديد على الجرائم الحوثية بحق السعودية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية؛ تمثل انتهاكا للقانون الدولي.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية ، تشكل انتهاكا للقانون الدولي ، وتقويضا لجهود السلام.





وشدد على أن الولايات المتحدة ، ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.





يأتي ذلك ، مع استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ، المدعومة من إيران ، على المدن السعودية ، عبر الطائرات المسيرة والصواريخ.



