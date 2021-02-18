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رياضة

سيراميكا كليوباترا ينافس بقوة على الدوري .. البطاوي يكشف سبب استبدال صالح جمعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:07 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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حسام الحارتي
قال معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا ، أنه تم استبدال صالح جمعة لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة في أول 15 دقيقة من الشوط الأول خلال مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-1".

وأضاف معتز البطاوي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن سيراميكا كليوباترا كان يستحق تحقيق الفوز والإرتقاء ببجدول ترتيب الدوي المصري على الرغم من الغيابات العديدة بين صفوف الفريق .

وتابع:" نأمل في تحقيق الفوز خلال اللقاءات المقبلة والمنافسة بقوة على بطولة الدوري المصري.

وسيطر التعادل الإيجابي على أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

بدا اللقاء بضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا لاحراز هدف التقدم وتمكن محمد صبحي حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي للهجمات.

وفي الدقيقة "28"، أحرز كريم الديب هدف تقدم الاتحاد السكندري في شباك سيراميكا كليوباترا .

وتمكن شريف  دابو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 72"، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر.

وتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد "20"، نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-
محمد صبحى – داميون لوى – محمود رزق -  السيد سالم – كريم يحيى – مروان عطية – خالد الغندور – أحمد مانجا – رزاق سيسيه – روماريو.

وفى البدلاء صبحى سليمان – فوزى الحناوى -  ايمانويل أوكوى – هشام صلاح –  مروان النجار – محمد الصباحى - خالد قمر – أحمد راشد – عبد الغنى محمد.

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