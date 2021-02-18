إعادة رصف الطرق المتهالكة مطلب سكان عمارات مصر للطيران

يعانى رواد الطريق الواصل بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران التابعة إلى حى مصر الجديدة منطقة ألماظة المشهد السيئ الموجود خلف كوبرى الجيش، من تهالك الطريق وانتشار الحفر والمطبات العشوائية نتيجة تغيير كابلات الكهرباء.





ويقول السيد محمود خليل أبو الدهب، والمقيم عمارات مصر للطيران ك4.5 طريق السويس، فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس": "يعانى سكان المنطقة من تهالك الطريق فى المنطقة الواقعة بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران، بعد عمليات الحفر وتغيير كابلات الكهرباء مما يؤدى إلى صعوبة السير فى هذا الطريق كما يؤدى إلى كثرة الحوادث والتأثير السلبى على السيارات والمسئولون لا عين ترى ولا أذن تسمع".





وأضاف: "هذا الطريق هو محط أنظار كل من يسير فى شارع الصاعقة وأغلبهم القادمين من مطار القاهرة الدولى ولا يليق أن يكون شارع جانبى لطريق هام ورئيسى بهذا الشكل من الإهمال".





وناشد عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل وسرعة حل هذه الشكوى وإعادة رصف ما تم إتلافه حرصا على حياة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وإعادة المظهر الحضارى لهذه المنطقة.





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