ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إعادة رصف الطرق المتهالكة مطلب سكان عمارات مصر للطيران

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
يعانى رواد  الطريق الواصل بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران التابعة إلى حى مصر الجديدة منطقة ألماظة المشهد السيئ الموجود خلف كوبرى الجيش، من تهالك الطريق وانتشار الحفر والمطبات العشوائية نتيجة تغيير كابلات الكهرباء.

ويقول السيد محمود خليل أبو الدهب، والمقيم عمارات مصر للطيران ك4.5 طريق السويس، فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس": "يعانى سكان المنطقة من تهالك الطريق فى المنطقة الواقعة بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران، بعد عمليات الحفر وتغيير كابلات الكهرباء مما يؤدى إلى صعوبة السير فى هذا الطريق كما يؤدى إلى كثرة الحوادث والتأثير السلبى على السيارات والمسئولون لا عين ترى ولا أذن تسمع". 

وأضاف: "هذا الطريق هو محط أنظار كل من يسير فى شارع الصاعقة وأغلبهم القادمين من مطار القاهرة الدولى ولا يليق أن يكون شارع جانبى لطريق هام ورئيسى بهذا الشكل من الإهمال".

وناشد عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل وسرعة حل هذه الشكوى وإعادة رصف ما تم إتلافه حرصا على حياة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وإعادة المظهر الحضارى لهذه المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01006065056

اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي مدينة شبين القناطر يطالبون بإعادة رصف الشوارع بعد حفرها لتوصيل الغاز

لا نستطيع السير .. أهالى شارع المكلة ببولاق الدكرور يطالبون برصف الطريق

أهالي عزبة أحمد فوزي بالقناطر يطالبون بإعادة رصف الطريق

سكان شارع عزمي بكورنيش القناطر الخيرية يطالبون بإعادة رصفه. . شاهد

رصف الطريق ورفع القمامة مطلب أهالى عزبه أحمد فوزي.. شاهد

سكان عمارات مصر للطيران يطالبون بإعادة رصف الطرق المتهالكة

ترشيحاتنا

ظاهرة كونية تضيء سماء العالم مساء اليوم

ريفالدو يفجر مفاجأة: ميسي إلى باريس سان جيرمان

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي

دفنته واقف.. سفاح الجيزة يكشف مفاجأة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية جريئة.. نور الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة شتوية.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها على إنستجرام

على البحر.. رنا سماحة تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور