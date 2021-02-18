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أخبار البلد

لا تكن منهم فَتصبح من المبتلين .. عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في تعرض شقيقه لحادث مروري

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:38 ص
عماد الدين أديب وعمرو
عماد الدين أديب وعمرو اديب
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مصطفى كرم

رد الإعلامي عماد الدين أديب، على الشامتين في تعرض شقيقه الإعلامي عمرو أديب لحادث سير بسيارته أدى إلى نقله للمستشفى .

وكتب عماد الدين أديب عبر صفحته بتويتر قائلا "‏لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غدًا من المبتلين. #عمرو_أديب#عماد_الدين_أديب".

وكشف الإعلامي شريف عامر، عن الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب، قائلًا "أديب يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له"، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى بسلامة.

وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن أديب يخضع لتقييم يومي؛ لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات، إضافةً إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله.

واستنكر الإعلامي شريف عامر، حملات الشماتة فيه من القنوات المعادية، معربًا عن أمنياته بشفاء الإعلامي عمرو أديب وعودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى ورواية الحكايات بأسلوبه، معلقا "ما نتأكد منه مع قوة التأثير والوجود الاهتمام والكلام سلبًا وإيجابًا".

ونوه بأن الإعلامي عمرو أديب اسم مهم ومؤثر وناجح، متمنيا عودته بالسلامة على المستوى الشخصي والمهني.

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