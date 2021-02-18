في ذكرى رحيل يوسف السباعي .. تعرف على أبرز أعماله السينمائية

يعد يوسف السباعي، واحدً من أبرز وأشهر الكتاب في مصر، والذى كان يمتلك قلما تمكن من أن يصيغ به أروع القصص الاجتماعية والرومانسية، حيث تحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.





ولقب السباعى فى فترة الستينات والسبعينات بفارس الرومانسية نظرًا لأعماله الأدبية العديدة التي نكتشف من خلالها عشقه للحب والرومانسية واختار كبار نجوم ونجمات الفن تجسيد قصصه في أفلام سينمائية، ويرصد"اليوم السابع" أشهر4 أفلام مأخوذة عن روايات للسباعي بمناسبة ذكرى ميلاده .





فيلم رد قلبي:

عاصر جيل الخمسينات فيلم "رد قلبى"، والذى يتحدث عن الحياة قبل ثورة يوليو والتمايز الطبقي الفيلم أنتج عام 1957، هو من بطولة شكرى سرحان وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار وهند رستم ومريم فخر الدين ورشدى أباظة وزهرة العلا وفردوس محمد وحسين رياض.

فيلم أرض النفاق :

واحد من أشهر الأفلام في السينما في فترة الستينات و شهد أعلى الإيرادات عام 1968 وهو من بطولة فؤاد المهندس، وسناء جميل، وسميحة أيوب، وعبد الله فرغلي، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.





فيلم شارع الحب:

"أنت اللى هتغنى يا منعم" هذا الإفيه هو الأشهر في أفلام الأبيض والأسود من فيلم شارع الحب بطولة عبد الحليم حافظ وصباح و حسين رياض، وزينات صدقي، وعبد السلام النابلسى.

فيلم العمر لحظة:

يعد من أشهر أفلام الوطنية في مصر وظل يعرض في دور السينما لمدة 24 أسبوع، أي ما يعادل 6 شهور، وتلك المدة كانت المرة الأولى التي يمتد فيها عرض فيلم وطني كل هذا الوقت ويضرب الرقم القياسي في الاستمرارية، من بطولة ماجدة، وأحمد مظهر، ونبيلة عبيد، وأحمد زكي..وغيرهم.





فيلم بين الأطلال :

واحد من أجمل الأفلام الرومانسية التي قدمت على الشاشة الفضية للكاتب يوسف السباعى، هو من بطولة عماد حمدى، فاتن حمامة،فؤاد المهندس، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.





فيلم نادية: