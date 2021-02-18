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أخبار العالم

السعودية.. رياح سطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:44 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: "القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران"، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.


وأشار التقرير وفق صحيفة "سبق"، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة، على الجزءين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزءين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساء شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: "أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية".
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