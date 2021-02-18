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التضامن: 38% من حالات الطلاق تكون في أول 3 سنوات من الزواج.. وتفاصيل عن مشروع مودة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:42 ص
مدير برنامج مودة
مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة رندة فارس، مدير برنامج مودة  بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تكليف وزارة التضامن الإجتماعى بمشروع مودة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن معدلات الطلاق بدأت أن تكون ظاهرة مخيفة على المجتمع المصرى، حيث أنه فى عام 2018 وصلت إلى 211 ألف حالة.

وأضافت "رندة" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان برنامج مودة يعد برنامج متكامل يتم دعم من خلاله الشباب المقبل على الزواج بشكل أساسي للمرحلة العمرية من 18 إلى 25 عاما بكل المنعلومات التى تمكنهم معرفة مفهوم الزواج.

وتابعت أن وزارة التضامن وضعت دليل تدريبي بالتعاون مع الخبراء من أجل أن يكون المرجع الأساسي لدعم الشباب المقبل على الزواج، لافتة إلى أنه خلال عام 2020 شهد أكثر من 620 فعالية تدريب مباشر داخل الجامعات المصرية ووزارة التجنيد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن هناك المنصة الرقمية لمشروع مودة التى أطلقها الرئيس السيسي فى ديسمبر 2019، حيث أنه تردد على تلك المنصة واستفاد منها مايزيد ع 3 ملايين و500 ألف مصرى فى وقت قليل، متابعة أن فترة الكورونا شهدت إقبالا كبيرا منها، حيث انه هناك 38% من حالات الطلاق فى أول ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد المنصة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفة إلى ان مشروع مودة له رؤية فى المحتوى الإعلامى الرقمى،خاصة عن الشريحة العمرية التى يشرف عليها المشروع، حيث تم إطلاق أغنية خلال عيد الحب من قبل المغنى الشرنوبي.
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