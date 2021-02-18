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فن

شاهد.. عصام الحضري يستعيد ذكرياته مع فوز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي2007

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:50 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
 استعاد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر المعتزل ذكرياته مع فوز الاهلي بكأس السوبر الافريقي2007م عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر  عصام الحضري مقطع فيديو  من الماتش و علق قائلا  : في مثل هذا اليوم ولحظات تاريخية وذكريات لا تنسي مع بيتي النادي الأهلي والفوز بكأس السوبر الأفريقي عام 2007م أمام نادي النجم الساحلي بركلات الترجيح 

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.
 
وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.
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