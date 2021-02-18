أصغر طفل متسول: زعيم العصابة ضربني بالكرباج وتعدى علي جنسيا لتنفيذ أوامره

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر اتجر بالبشر بأن تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال دنيا محمد السيد، وأحمد محمد فؤاد، ومحمود حمدي جابر، وسليمان نصير سليمان، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين

حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكان لإيوائهم وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية.