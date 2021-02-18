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حوادث

أصغر طفل متسول: زعيم العصابة ضربني بالكرباج وتعدى علي جنسيا لتنفيذ أوامره

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:10 ص
متسول - أرشيفية
متسول - أرشيفية
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محمد عبدالله

أحالت النيابة العامة زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة لاتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض 3 أطفال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، إلى المحاكمة الجنائية.



شهد "م. ج" بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الكرباج، واستولى منه على مبلغ ماليق قدره عشرة جنيهات واصطحبه عنوة إلى ميدان الخلفاوي، مضيفا أنه في إحدى المرات قام بتجريده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا لكسر عينه ليكون تحت أمره.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر اتجر بالبشر بأن تعامل وآخرين مجهولين في المجني عليهم الأطفال دنيا محمد السيد، وأحمد محمد فؤاد، ومحمود حمدي جابر، وسليمان نصير سليمان، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة إلى ميدان الخلفاوي مستغلين
حداثة سنهم وضعف حياتهم ووفروا مكان لإيوائهم وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية.
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