اندلاع اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية في مدريد

اندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية خلال تظاهرات في العاصمة /مدريد/ ومدينة /برشلونة/ احتجاجا على سجن مغنّي الراب الكتالوني "بابلو هاسل" بسبب تغريداته التي هاجم فيها النظام الملكي والشرطة في البلاد.





وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "كفى رقابة" و"الحرية" لـ"هاسل" الذي اعتقل أول امس /الثلاثاء/ وأودع في السجن إنفاذا لحكم بحبسه تسعة أشهر.