السادس أفريقيًا.. فيفا يعلن تصنيف منتخب مصر عالميا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات حول العالم صباح اليوم، الخميس، عبر موقع الرسمي.





وجاء منتخب مصر فى المركز رقم 49 في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، برصيد 1780 نقطة.





واحتل منتخب مصر المركز رقم 49 برصيد 1432 نقطة، ليحافظ على المركز الـ 49 بين منتخبات العالم، والسادس على مستوى أفريقيا، بعد منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.







على الجانب الآخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن صدور قرارات جديدة داخل اتحاد كرة القدم بشأن إدارة المسابقات وعدد من الموضوعات الأخرى خلال الفترة المقبلة.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "اليوم تولى محمد الشواربي لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، وأحمد عوض خد العقود ومركز الهدف، محدش يقدر يدير الجبلاية بمفرده.. إذا كنا سنبدأ نعمل بشكل صحيح إحنا معاك، بلاش موضوع الإدارة الفردية".





وأضاف: "اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ستتراجع عن الطلب الذى أرسلته إلى الأندية فى الدورى العام، تطالب فيه كل نادٍ بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا التى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، على الرغم من تأكيد اللجنة الخماسية السابقة أن الاتحاد سيتحمل ثمن تلك المسحات وهو ما شجع الأندية على عودة الدورى".