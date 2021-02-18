لائحة جديدة لإعلام القاهرة.. وعميدة الكلية: تتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللائحة الجديدة لكلية الاعلام جامعة القاهرة لمرحلة "البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة .





وأكد أنها لائحة جديدة تواكب التطورات الراهنة في دراسات الاعلام في العالم اليوم وتتضمن مجموعة من البرامج الدراسية التي تستهدف إعداد الكوادر الإعلامية المؤهلة معرفيا ومهاريا للتعامل مع نظم الاعلام والاتصال في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع المعرفة بكل تقنياته وتطبيقاته ، فضلًا عن استيعابها لتوقعات سوق العمل والإعلام في مصر خلال السنوات العشر القادمة ، وسيبدأ العمل بها العام الجامعي 21-2022م و لمدة خمس سنوات .

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من جانبه قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن اللائحة الجديدة لكلية الاعلام رائدة الدراسات الإعلامية في العالم العربي ، كما أنه قد تم إعدادها بشكل يتوافق مع تطورات صناعة الإعلام في العالم ، فضلًا عن حرصها على تلبية المتوقع من احتياجات سوق العمل وصناعة الإعلام في مصر خلال العشر سنوات القادمة .





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وذلك في إطار المعايير المرجعية للجنة قطاع الدراسات الاعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات ، وأشارت إلى أنه بمقتضى اللائحة الجديدة تضم الكلية خمسة أقسام علمية هي (قسم الصحافة والإعلام الرقمي - قسم الانتاج الإذاعي والتليفزيوني - قسم الاتصالات المتكاملة والعلاقات العامة - قسم الاعلان - و قسم الاتصال العام)

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‏وتقدم الكلية من خلال أقسامها العلمية تسعة برامج دراسية بواقع خمسة برامج باللغة العربية وأربعة برامج باللغة العربية وتشتمل على البرامج الآتية :-

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‏- برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية .

‏- برنامج الصحافة التليفزيونية .

‏- برنامج انتاج البرامج في الاعلام المسموع والمرئي .

‏- برنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية .

‏- برنامج الاعلان .





وأوضحت الدكتور هويدا مصطفى إن الحصول على درجة البكالوريوس في الاعلام يتطلب دراسة 135 ساعة معتمدة وتشتمل مقررات كل برنامج من برامج الكلية مقررات التخصص العام الى جانب مقررات التخصص الدقيق ، حيث يتضمن برنامج الصحافة المطبوعة والرقمية مثلا تخصصين دقيقين هما (الصحافة المطبوعة والصحافة الرقمية) ويتضمن برنامج الصحافة التليفزيونية تخصصين دقيقين هما (الإنتاج الإخباري التليفزيوني والصحافة التليفزيونية الرقمية)





كما يتضمن برنامج إنتاج البرامج في الإعلام المسموع والمرئي ثلاثة تخصصات دقيقة هي (الانتاج الإذاعي والتليفزيوني ، الانتاج التليفزيوني للمنصات الرقمية، الدبلجة وترجمة المواد التليفزيونية) ، وبالنسبة لبرنامج العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية فيتضمن تخصصين دقيقين هما (العلاقات العامة والاتصال السياسي) كما يتضمن برنامج الإعلان تخصصين دقيقين هما (تصميم وإنتاج الإعلان وإدارة الاعلان واقتصادياته)

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وتهتم اللائحة الجديدة ببرامج التدريب العملي والميداني حيث تبلغ نسبة الساعات المعملية 50% في كل البرامج و تزيد على ذلك في بعض البرامج لتصل الى 60% ، الى جانب ساعات التدريب الميداني التي تخصص للطلاب 6 ساعات معتمدة المستويين الثاني والثالث ، وتخصص 4 ساعات معتمدة اسبوعيا في المستوى الرابع لمشروع التخرج.

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‏كما تعطى اللائحة اهتماما للغات العربية والأجنبية ، وتقنيات المعلومات والاتصالات من تجهيزات وبرمجيات تشغيلية وتطبيقه، ويدرس الطلاب مقررات في العلوم الاجتماعية والإنسانية الى جانب مقررات التفكير النقدي ، ريادة الاعمال وحقوق الانسان ومكافحة الفساد.

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وتسمح اللائحة الجديدة للطالب المتميز أن ينهى الدراسة في ثلاث سنوات ونصف ، كما يمكن للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية تدريس بعض او كل المناهج الدراسية اليكترونيا وأن تعقد الامتحانات اليكترونيا أيضا.

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‏وكانت الكلية قد نجحت في إنجاز مشروع اللائحة الجديدة خلال حوالى 15 شهر من خلال لجنة موسعة برئاسة عميدة الكلية وإشراف أكاديمي للدكتورة ليلى عبد المجيد مديرة وحدة الجودة بالكلية عميدة الكلية السابقة ، وضمت اللجنة نخبة من كبار الاساتذة وقيادات الكلية وعدد من خبراء الاعلام ، واطلعت اللجنة على نماذج للوائح ومقررات كليات الاعلام البارزة على المستوى الدولي .

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‏وعقدت اللجنة 14 اجتماع من بينها اجتماعات مع عدد من خريجي الكلية من العاملين في وسائل الاعلام وكذلك من العاملين في المؤسسات غير الاعلامية ، إلى جانب الاستماع الى وجهات نظر ورؤى عدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحف وقنوات فضائية ووكالات إعلان وتسويق وذلك للتعرف على احتياجات سوق العمل فضلا عن تقييم تجربة الكلية خلال الفترة الماضية ، كما تم عقد لقاءين مع المسئولين بلجنة قطاع الدراسات الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

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