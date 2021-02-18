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رياضة

أحمد سامى يبدأ دراسة مباريات المصري قبل مواجهته في الدوري

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:22 م
أحمد سامى
أحمد سامى
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منتصر الرفاعي
يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق المصرى تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم، ورغبة كل فريق فى خطف نقاط المباراة الثلاثة، لتأكيد وجوده فى المربع الذهب.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت  فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام والتى  انتهت بفوز "الموج الأزرق" بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة تألق مصطفى فتحى الوافد الجديد من الزمالك للمباراة الثانية على التوالى.

ويعود فريق سموحة إلى استئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة دكرنس فى بطولة كأس مصر، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.

ويخضع الثنائى محمود عزت ومصطفى فتحى لاعبا "الموج الأرزق" لفحص طبى جديد على هامش مران اليوم لتحديد امكانيه مشاركتهما فى المباراة القادمة خاصة وانهما من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى فى المباريات الأخيرة.

وقد أبدى مدرب سموحة رضاه عن المستوى الفنى العالى الذى ظهر فريقه خلال الفترة الأخيرة بعد وصول الفريق إلى درجة طيبة من الإنسجام بين كافة اللاعبين بفضل الطريقة الجماعية التى يسعى اليها المدير الفنى منذ الموسم الماضى.

ويخضع الفريق غدًا لإجراء مسحة كورونا وذلك قبل 72 ساعة من مواجهة المصرى فى الدورى طبقا لقرارات اتحاد الكرة .
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