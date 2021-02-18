ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سيدة نصبت على عدد من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.


تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين مقيمون بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.


بتكثيف التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم صناعى "محبوسة على ذمة إحدى القضايا"، مقيمة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استدعاؤها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور