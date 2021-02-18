ضبط سيدة نصبت على عدد من المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.









تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين مقيمون بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.









بتكثيف التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم صناعى "محبوسة على ذمة إحدى القضايا"، مقيمة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استدعاؤها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.