المؤبد لـ رئيس حزب العدالة الاجتماعية في تزويره توكيلا للاستيلاء على ورثة أقاربه

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد عبدالعال أبوسنة، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وسكرتيرته، وشخص آخر، بالسجن المؤبد، بتهمة تزوير محرر رسمى «توكيل»، للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار من ورثة أقارب المتهم الأول.





وكشفت التحقيقات، أن المتهمين زوروا توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول «رئيس حزب العدالة الاجتماعية»، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائي.









صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان، وعبد الله سلام.