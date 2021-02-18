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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تطبق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:07 م
سياسة واقتصاد القاهرة
سياسة واقتصاد القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، إنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين بالكلية فى الفصل الدراسى الثانى . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية ستقوم بتطبيق النظام الهجين خلال الفصل لدراسى الثانى للعام الدراسى 2020-2021 ، وذلك طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ، كما تستمر الدراسة الاونلاين عبر المنصة الالكترونية مع الدراسة حضوريا بالكلية . 


كما اوضح " السعيد " ، إن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

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