تحسن حالة الطقس في جنوب سيناء.. وفتح المحميات أمام حركة السياحة

تحسنت اليوم حالة الطقس بجنوب سيناء بعد موجة من الطقس البارد والرياح تعرضت لها مدن جنوب سيناء علي أثرها تم غلق المحميات وعدد من الموانئ البحرية وتوقفت الرحلات البحرية والسفاري.





وأعلنت إدارة محميات جنوب سيناء فتح محميات "راس محمد - سانت كاترين - نبق - طابا - ابو جالوم"، أمام حركة السياحة وكذلك رحلات جبل موسي والسفاري بعد تحسن الحالة الجوية اليوم.





وكانت أن تعرضت مدينة طور سيناء لسقوط أمطار خفيفة ليلة أمس استفاد منها الخزان الجوفي واستقبلت بفرحة لمزارعي طور سيناء الذين يعتمدون علي الامطار والابار الجوفية.





ومن ناحية أخري كانت رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموجة الطقس الباردة والرياح التي سوف تهب علي جنوب سيناء طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





حيث تعرضت جنوب سيناء لموجة من الطقس المتقلب وسقوط أمطار وسيولد وهبوب رياح علي مدن راس سدر وسانت كاترين وطور سيناء ونويبع.





وقد أعلنت محميات جنوب سيناء أمس الأول غلق محميات جنوب سيناء الخمسة أمام حركة السياحة والرحلات وهم محمية رأس محمد بشرم الشيخ ومحمية نبق بشرم الشيخ و دهب وكذلك محمية ابو جالوم وتشمل منطقة البلوهول ومحمية طابا وتشمل " عين حضرة- وادي الوشواش- كانون سلامة "، ومحمية سانت كاترين وتشمل جبل موسي ووادي جبال والأربعين واطلاح والتلعة.





كما الغيت بعض الأنشطة السياحية والسفاري والرحلات البحرية حتي انتهاء موجة الطقس الباردة.





وفي سياق متصل عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المهندسه ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء لوضع خطه لمجابهه اية احتمالات لحدوث السيول خلال الفترة القادمة.





وطالب المحافظ مدير العمليات بالمحافظة باعداد تقرير يومي مفصل عن مدي جاهزية اجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن ورفع درجه الاستعداد لمجابهه الاخطار المتوقعه والحد من الخسائر ان وجدت حفاظا علي ارواح المواطنين.





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