أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.





أشارت هيئة موانيء البحر الأحمر، إلى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.



