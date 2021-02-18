أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.
أشارت هيئة موانيء البحر الأحمر، إلى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
كما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية.