مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يشارك بسحور الجامعة الأمريكية

شارك معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بوزارة التضامن الاجتماعي بالسحور الذى نظمته الجامعة الأمريكية بمقرها بالقاهرة الجديدة، حيث انطلق المعرض مع ليالي شهر رمضان المعظم تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" ليمنح زواره تجربة رمضانية تجمع بين الأصالة والابتكار في أجواء احتفالية مميزة.

تفقد المعرض أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة يرافقه ماجدة نور الدين مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعى وريموندا رائف الرئيس التنفيذي لشؤون الخريجين والعمل الخيري وعدد من قيادات الجامعة.

وشهد المعرض مشاركة 20 عارضًا وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، من منتجات الجلود - الاكسسورات النحاسية والفضية والملابس ذات الطابع الرمضاني ومنتجات سيناء المتميزة، كذلك ألوان خشب الأرابيسك والمنسوجات المطرزة والخيامية وأشكال الديكورات من باجورات نحاسية ومشغولات النحاس المضيئة، حيث شهدت المعروضات إقبالا واسعًا للتميز فى الخامات والتصميمات.

ويُعد معرض «ديارنا» من أقدم وأعرق المعارض الداعمة لقطاع الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، حيث يتيح للحرفيين من مختلف أنحاء الجمهورية منصة فعّالة للترويج لمنتجاتهم الأصيلة وتحقيق فرص بيع مباشرة، بما يسهم في دعم التمكين الاقتصادي.