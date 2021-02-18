استعلم عن رقم جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من هذا الرابط

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، عن رابط الاستعلام عن رقم الجلوس للشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.





لمعرفة أرقام الجلوس من هنا

وصرح الشيخ، أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به ( كلمة المرور ) لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.



