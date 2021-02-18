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ديني

استعلم عن رقم جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية من هذا الرابط

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:06 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، عن رابط الاستعلام عن رقم الجلوس للشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

لمعرفة أرقام الجلوس من هنا
وصرح الشيخ، أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به ( كلمة المرور ) لمعرفة رقم جلوسه، وسوف ينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضاف عبد العظيم أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة ٩ صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.
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