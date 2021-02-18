أوعى تشتري ببيان أسعار.. نصايح مهمة تعرفك إزاي تكسب في الذهب

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وشدد حسان على ضرورة شراء الذهب من شركات ذات سمعة جيدة ومن محال موثوقة، كما طالب الخبير بضرورة الاطلاع على أسعار الذهب العالمية والمحلية قبل الشراء لمعرفة القيمة الحقيقة للمنتج الذي ترغب في شرائه.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 779 و 781 جنيهًا بارتفاع جنيهين اليوم.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا 892 جنيها.

ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 670 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.