وديعة بعائد شهري.. أفضل أرباح الفلوس في البنوك المصرية| تقرير شامل

وديعة بعائد شهري .. يسعي الجهاز المصرفي المصري في تعظيم آليات جذب العملاء الجدد للبنوك ضمن استراتيجية البنك المركزي لنفاذ كافة الخدمات البنكية للجمهور بما يعاون سلطات النقد في مصر لتعظيم استفادة الجمهور من مبادرة الشمول المالي التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي واحكام الرقابة علي كافة المعاملات المالية والنقدية علي مستوي الاقتصاد القومي و الأفراد؛ ومن بين تلك المنتجات وديعة بعائد شهري

وهي جزء من الشهادات الإدخارية والودائع التي تطلقها البنوك لضمان أفضل سبل الاستثمار للأموال.









وديعة بعائد شهري

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري وديعة بعائد شهري في البنوك المصرية، حيث تعد وديعة بعائد شهري من أهم مطالب العملاء، لما لها من در أموال شهريا للعميل.





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بنك HSBC وديعة بعائد شهري Premier

تبدأ وديعة بعائد شهري في بنك "اتش سي بي اس" من مدة 29 يوما أو أقل يتم صرف العائد مع نهاية مدة الإيداع التي يحددها العميل بحد أدني 1000 جنيه و أكثر من مليون جنيه فأكثر بسعر فائدة يتراوح بين 2.45% حتي 2.75%.





وديعة بعائد شهري بنك الاستثمار العربي

أما بنك الاستثمار العربي فـ وديعة بعائد شهري فيه تكون بمدة 30 يوما كاملة بسعر فائدة يبلغ 5.75% بحد أدني للإيداع يبدأ من 500 جنيه فأكثر.





مصرف أبوظبي الإسلامي- الوديعة الشهرية " مضاربة"

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بقيمة تبدأ من 3آلاف جنيه بسعر فائدة يتراوح بين 2 حتي 2.05%.





المصرف العربي الدولي - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بعائد فائدة يتراوح بين 5 حتي 5.75% بحد أدني للإيداع تبدأ من 5آلاف جنيه حتي أكثر من مليون جنيه.









بنك التعمير والإسكان - وديعة لأقل من شهر

تبدأ قيمة تلك الوديعة من 5آلاف جنيه فأكثر من مدة تصل لـ 30 يوما فأقل بسعر فائدة يبلغ 2%.





البنك التجاري CIB- وديعة شهر حتي شهرين

تبلغ قيمة الإيدع بحد أدني 5آلاف جنيه لمدة 30 أو 60 يوما يتم صرف عائدها بنهاية المدة بسعر فائدة يتراوح بين 2.5 حتي 7.75%.





بنك قطر الوطني الأهليQNB - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما يتم صرف العائد بنهاية المدة بحد أدني للإيداع يبلغ 5آلاف جنيه بسعر فائدة 4.25%.





التجاري وفا إيجيبت - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بحد أدني للإيداع 20 ألف جنيه بسعر فائدة يبلغ 4.5%.





بنك قناة السويس - الوديعة الشهرية

تكون مدة الوديعة 30 يوما بسعر فائدة 2% بقيمة تبدأ من 2000 فأكثر من مليوني جنيه.





بنك بلوم - الوديعة الشهرية

تكون لمدة 30 يوما بسعر فائدة 6% بحد أدني للإيداه ألف جنيه واحد.









البنك العربي الافريقي الدولي - الوديعة الشهرية

تكون مدة تك الوديعة 30 يوما بقيمة تبدأ من 5آلاف جنيه بسعر فائدة 3.5%.





بنك عودة - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بعائد فائدة من 5 حتي 6% بحد أدني للإيداع 5آلاف جنيه فأكثر من مليوني جنيه





بنك التعمير والإسكان - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بحد أدني للإيداع قيمته 5آلاف جنيه فأكثر بسعر فائدة 4%.





بنك القاهرة - وديعة 14 حتي 29 يوما

تكون مدة تلك الودعية من أسبوعين حتي شهرا بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه للإيداع وبسعر فائدة 3%.





*وديعة بعائد شهرى البنك الأهلي

البنك الأهلي - وديعة 15 حتي 29 يوما

تكون مدة تلك الوديعة أسبوعين حتي شهرا بحد أدني للإيداع يبلغ 100 ألف جنيه بسعر فائدة يبلغ 2.75%.





*أفضل بنك يعطي فوائد على الودائع في مصر:

وتعتبر هذه أفضل البنوك التي تعطي فوائد علي البنوك في مصر من بينها:





البنك التجاري الدولي CIB - الوديعة الأسبوعية

تكون تلك الوديعة لمدة 7 أيام بفائدة تبدأ من 0.75% حتي 3% تصرف آخر المدة بحد أدني للإيداع تبلغ 2500 جنيه حتي 50 مليون جنيه فأكثر.

بنك مصر - وديعة من أسبوع إلي أسبوعين

تكون تلك الوديعة من 7 أيام حتي 14 يوما بقيمة ايداع تبدأ من جنيه واحد حتي مليون جنيه بسعر فائدة يبدأ من 2.875% حتي 3.25%.









بنك قطر الوطني الأهليQNB - الوديعة الأسبوعية

تصل مدة تلك الوديعة لـ7 أيام بسعر فائدة يبلغ 3% بحد أدني 100 ألف جنيه للإيداع و أكثر .





البنك الأهلي المصري - وديعة 7 حتي 15 يوما

تكون تلك الوديعة من أسبوع حتي 15 يوما بسعر فائدة يصل لـ2.25% بقيمة إيداع تبدأ بـ100 ألف جنيه فأكثر.





بنك الاستثمار العربي- الوديعة الشهرية

تكون تلك الوديعة بمدة 30 يوما كاملة بسعر فائدة يبلغ 5.75% بحد أدني للإيداع يبدأ من 500 جنيه فأكثر.





بنك التجاري وفا إيجيبت - الوديعة الأسبوعية

تكون مدة تلك الوديعة 7 أيام بسعر فائدة يصل لـ3% و بحد أدني للإيداع بقيمة 20 ألف جنيه فأكثر.





بنك بلوم- الوديعة الأسبوعية

تلك الوديعة بقيمة 1000 جنيه كحد أدني بسعر فائدة يصل لـ4.75% لمدة 7 أيام.





بنك كريدي أجريكول- الوديعة الأسبوعية

تبلغ مدة تلك الوديعة 7 أيام بسعر فائدة يبلغ 1% يتم صرفه بنهاية مدة الإيداع بقيمة تبدأ بـ100 ألف جنيه.





المصرف العربي الدولي - الوديعة الشهرية

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بعائد فائدة يتراوح بين 5 حتي 5.75% بحد أدني للإيداع تبدأ من 5آلاف جنيه حتي أكثر من مليون جنيه.





البنك الأهلي اليوناني - الوديعة الأسبوعية

تكون مدة الوديعة 7 أيام بسعر فائدة يبلغ 2% بقيمة إيداع تبدأ من 3آلاف جنيه حتي 149.999 ألف جنيه.





مصرف أبوظبي الإسلامي- الوديعة الشهرية " مضاربة"

تكون مدة تلك الوديعة 30 يوما بقيمة تبدأ من 3آلاف جنيه بسعر فائدة يتراوح بين 2 حتي 2.05%.









فوائد الوديعة في بنك الإسكندرية 2021





الوديعة سمارت ذات العائد الشهري

تكون مدة الإيداع 3 شهور يتم صرف عائدها شهريا بسعر فائدة يبلغ 6.75% بحد أدني للإيداع يبلغ 1000 جنيه.





الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما

تكون مدة تلك الوديعة 12 شهرا بسعر فائدة يصل لـ5.5% ويتم صرف العائد مقدما حد دني للإيداع يبلغ ألف جنيه واحد





الوديعة ذات العائد المدفوع عند الاستحقاق

تكون مدة تلك الوديعة 7 أيام بسعر فائدة 1.5% بقيمة تبدأ من ألف جنيه.









*فوائد شهادات بنك الإسكندرية 2021

شهادة أليكس برايم ذات العائد المتغير

تكون مدة تلك الشهادة 3 سنوات و يتم صرف العائد كل 3 شهور بسعر فائدة 7.25% وبحد أدني للإكتتاب 1000 جنيه.





شهادة أليكس ستار التراكمية - ذات العائد الثابت

تكون مدة تلك الشهادة 10 سنوات بعائد ثابت نسبته 100% بحد أدني للإكتتاب 5آلاف جنيه





شهادة أليكس ستار - ذات العائد التراكمي

تكون مدة تلك الشهادة 7 سنوات بعائد تراكمي نسبته 7.5% ويتم صرفه شهريا، إذ يبلغ الحد الأأدني للأكتتاب نحو 5آلاف جنيه





شهادة نيو أليكس ستار- ذات العائد الثابت

مدة تلك الشهادة 5 سنوات بعائد ثابت يتم صرفه شهريا بسعر فائدة 7.% بحد أدني للإكتتاب 5آلاف جنيه





شهادة أليكس برايم - ذات العائد العائد المتغيير

تكون مدة تلك الشهادة 3 سنوات بعائد متغير يتم احتسابه شهريا بنسبة 7% بحد أدني للإكتتاب ألف جنيه.





شهادة يوم ورا يوم - ذات العائد المتغير

تكون مدة تلك الشهادة 3 سنوات يتم احتساب العائد يوميا بسعر فائدة متغير نسبته 7.5% بحد أدني للإكتتاب قيمته 1000 جنيه