بعد تحسن الأحوال الجوية.. تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(400) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(86) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(314) شاحنة، بعد تحسن الأحوال الجوية.





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة محبة بينما تغادر ثلاث سفن وهى امل ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة اكرام وعلى متنها 3400 طن بضائع عامة.





أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

اشارت هيئة موانيء البحر الاحمر، الي استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية، ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية.





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