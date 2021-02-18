تعافي 6 حالات من كورونا بمستشفيات القليوبية

أعلنت مصادر طبية بمستشفيات الأطفال التخصصي ببنها وقها المركزى بمحافظة القليوبية تعافي 6 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد.





ففى مستشفى الأطفال التخصصى تعافى طفلين من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أجريت لهما مسحتين متتاليتين على مدار يومين أثبتتا تعافيهما من الفيروس.









كما يوجد حاليا طفل واحد محجوز بالعزل الداخلي بالمستشفى وتقدم له أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تمام الشفاء حيث ثبت إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا وجرى عزله.





وفى مستشفى قها تعافي 4 حالات من المرض بالمستشفي بعد إجراء المسحات اللازمة للتأكد من خلوهم من الفيروس وجرى التنبيه عليهم بالالتزام بالعزل المنزلي لحين تمام شفائهم.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الحكومية والخدمية والوقوف على حقيقة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة إنه تم المرور على الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى والوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية ومكتب التموين بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات المرور على كل المنشآت الحكومية والجهات الخدمية مستمرة داخل الوحدات المحلية والمدينة أيضا لمتابعة مدى انتظام العمل وخدمات أهالينا المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية أهالينا المواطنين مخاطر العدوى.





أوضح رفعت أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد أن تم إهمالهم خلال السنوات الماضية.





وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجرى أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.