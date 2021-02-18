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محافظات

حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الخدمية بكفر شكر ..صور

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:37 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الحكومية والخدمية والوقوف على حقيقة مدى الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة ان الحملة جاءت فى اطار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تم المرور علي الوحدة المحلية بالمنشاة الكبري والوحدة الصحية ومركز الشباب والوحدة البيطرية ومكتب التموين بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.

وقال رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على كافة المنشآت الحكومية والجهات الخدمية مستمرة داخل الوحدات المحلية والمدينة أيضا لمتابعة مدى انتظام العمل وخدمات أهالينا المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية أهالينا المواطنين مخاطر العدوى.

أوضح رفعت أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية ، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد ان تم اهمالهم خلال السنوات الماضية.

وتابع رئيس المدينة إلى أنه يجري أيضا إنشاء خط صرف جديد، فضلا عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

واكد اللواء رفعت انه يجرى تطوير شارع كفر منصور ورفع كفاءة الإنارة وازالة جميع تراكمات القمامة وأيضا متابعة إنشاء سلم لسكان عمارات الملفات واستكمال الأعمال بها وحل مشكلاتهم التى كانوا يعانون منها منذ سنوات. 

مضيفا أن أجهزو المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.
حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الخدمية بكفر شكر ..صور
حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الخدمية بكفر شكر ..صور
حملة لمتابعة انتظام العاملين فى المنشآت الخدمية بكفر شكر ..صور
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