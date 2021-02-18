شاهد.. مقاتلات روسية تعترض طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض مقاتلات روسية أثناء اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود.





وأوضحت أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن اثنتين من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضتا الأربعاء مجموعة من طائرات حربية فرنسية قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.





وأشارت إلى أن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أكد أن الرادارات الروسية رصدت اليوم مجموعة من الأهداف الجوية فوق المياه الدولية في البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد.





وتابعت أن المركز أشار إلى أن المقاتلتين الروسيتين التابعتين لقوات المنطقة الجنوبية العسكرية أقلعتا بهدف التعرف على هذه الأهداف ومنعها من اختراق حدود البلاد، حيث تبين أن هذه المجموعة تضم ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وهي مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة وقود من طراز "بوينغ كيه سي-135".