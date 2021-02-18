الداخلية: إنشاء سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بمسمى "السجن المركزى الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية" ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية.





ويشمل القرار تنفيذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.





جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية.