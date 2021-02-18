إسرائيل تعلن قرارًا عاجلًا بشأن الدرع الصاروخية الجديدة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، العمل على تطوير الدرع الصاروخية الجديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة.





ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الإربعاء، إن إسرائيل صادقت على أضخم صفقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي.





وذكر موقع "والا" العبري أن للجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وتشمل أحدث الطائرات وأكثرها تطورا حول العالم.





وكشف الموقع أن خطة التسليح التي تقدم بها وزير الدفاع، بيني جانتس، قد وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، قبل يومين، وهي خطة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.



