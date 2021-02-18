الصين تحل اللغز.. تفاصيل القبض على عصابة حققت 2.5 مليون دولار أرباحا

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل القبض على مزور اللقاحات.









ووفقا للتقرير فإن الصين ألقت القبض على " كوتج " زعيم عصابة لقاحات كورونا المزيفة، وحققت العصابة أرباحا تقدر بـ 2.5 مليون دولار وذلك من خلال بيع مياه معدنية على أنها لقاحات كورونا .









قبضت السلطات أيضا على 70 شخصا آخرين بسبب إنتاج وتوزيع لقاحات مزيفة وكان المشتبه بهم السبعون اعتقلوا فى 21 حالة متفرقة متعلقة باللقاح، وظهر كثير منها خلال المراحل الأولية من إطلاق عملية التطعيم .









عصابة "كونج" كانت تضع محلولا ملحيا أو مياه معدنية فى نحو 58 ألف جرعة من اللقاحات المزيفة منذ أغسطس وقامت بتعبئتها بتصاميم مماثلة للقاحات الأصلية وطرحتها بالأسواق.