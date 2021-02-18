كريم أبو زيد: لم أتعاقد على «بيت العيلة ج3»

اعتذر النجم كريم أبو زيد عن المشاركة فى سيت كوم «بيت العيلة ج3»، للنجمتين شيرين وهالة فاخر ومن المتوقع بأن سيتم عرضه خلال المارثون الرمضانى المقبل.





أكد أبو زيد، أن كل ما هو تتداول من أخبار صحفية وأخذ تقارير إعلامية، من قبل صناع هذا العمل ووضع صورته الشخصية على البانر (غير الرسمى)، ما هو إلا تنشيط وتحفيز للجمهور بانتظارهم وتشويقهم للنجوم المحبين لديهم، بإطلاق أعمالهم على الشاشة الصغيرة مضيفًا، فهذا ليس إلا شائعات غير مقصودة من قبل صناع العمل.





وأضاف، أنه بالفعل خاض مرحلة التفاوض مع الجهة الإنتاجية بشكل ودى ليس إلا، إلى أن وصل الأمر إلى عدم الإتفاق نهائيًا ، وهذا منذ مدة بعيدة المدى، وترجع أسباب عدم الإتفاق، لعدم توافر الوقت المناسب فى تسليم حلقات العمل، وهذا بخلاف بأن لديه عدة ارتباطات وانشغالات بأعمال أخرى وغيرها، والتى ستعرض بالتوالي على فترات متقاربة قريبًا.





أعرب أبو زيد، عن انشغاله بأنه لديه أكثر من إطار فنى يشغل ذهنه حاليًا، فيما يستقر على إحداهما قريبًا لتتوالى المفاجآت تلو الأخرى، مضيفًا، بأنه أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل جزءا منه الطابع الموسيقى المقسوم وغيرها قريبًا.





جدير بالذكر بأن مسلسل «بيت العيلة ج3 »يتضمن مجموعة من النجوم، فمنهم النجمة شيرين، هالة فاخر، إيمان السيد، منى هلا، حسن عبد الفتاح وعدد من ضيوف الشرف فمنهم النجم سمير غانم، سامي مغاورى، ضياء الميرغنى، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدى، رضا حامد وآخرين وهو من إنتاج محمد أبو العزم وقصة عمرو سمير عاطف ومن سيناريو وحوار رومانى ماهر وإخراج عادل عوض.





فى سياق آخر كشف النجم كريم أبو زيد، بأنه يستعد فى سرية تامة للخوض فى أحد الأعمال الدرامية الممتدة، بمشاركة نخبة من النجوم الميجا ستار دون الخوض فى التفاصيل، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل.



