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عكاشة: تطور الوضع في ليبيا واستقراره بدأ من داخل القاهرة

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:35 م
خالد عكاشة، مدير
خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إسراء صبري
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس الحكومة الليبي لمصر اليوم تعد من أحد أهم الخطوات، معقبا: هي خطوة تتوج جهود بذلت خلال الفترة الماضية، مسترسلا: الزيارة تحتوي على قدر كبير من المنطقية.

واسترسل "عكاشة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"،: الزيارة تحمل حالة امتنان كبيرة من الجانب الليبي، منوها إلى أن القضية الليبية تحظي برعاية ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل واضح، أمام الجميع، موضحا: ما وصلنا إليه على صعيد الملف الليبي بدأ من القاهرة وخاصة في قاعدة سيدي براني.

وأكمل: مصر احتضنت الرؤية التي من الممكن أن تصل بليبيا إلى محطة الاستقرار، مشيرا إلى أن لقاء اليوم شهد حديثا عن التعاون المشترك بين مصر وليبيا، منوها أن اليوم رئيس الحكومة الليبي يطلب من مصر الدعم.

وأضاف، مصر ستكون حاضرة بقوة في عمليات الأمن المشتركة لمكافحة الإرهاب ولضمان معادلة أمن إقليمي مستقر، مسترسلا: أنا أتوقع أن يكون هناك عمل مشترك كبير على مستوى الاقتصاد والاستثمار، كما أن مصر ستقدم كل ما تحتاجه ليبيا في هذا الإطار، إضافة إلى المساندة والمساعدة لإعادة الحياة.

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