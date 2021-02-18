رئيس لجنة الشباب بالنواب يشيد بجهود بعثة مصر بالأمم المتحدة

أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بما قامت به بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود الدؤوبة للبعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة.





وتقدم الدكتور محمود حسين بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته منتديات الشباب مشيرا إلى أن السيد الرئيس نقل الشباب المصري بهذه المنتديات نقلة نوعية من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي سواء في التنظيم أو المناقشات أو الإبداع والمبادرات الجديدة.

كانت اللجنة بالأمم المتحدة تقدمت بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية على دعمها ورعايتها لإدارة منتدى شباب العالم ولم تدخر جهدا في تنظيم فاعلية قدمت للشباب على مختلف توجهاته وجنسياته قاعدة حوار يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه، والتعرف على الثقافات المختلفة ما يسهم في تعزيز السلام والإخاء بين شباب اليوم وقادة الغد.





وضمنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.





واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.