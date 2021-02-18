احتياطات لتفادي فشل عملية الحقن المجهري

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، إنه لتفادي فشل عملية الحقن المجهرى، هناك بعض التحضيرات للزوج والزوجة مثل جلوس الطبيب المختص مع الزوجين وتوضيح الخطوات التحضيرية المسبقة للعملية ومعرفة التاريخ المرضي الخاص بالزوج والزوجة قبل اجراء العملية بالاضافة الى مراعاة الامراض المزمنة ان وجدت مثل السكر والغدد والغدة الدرقية.









وأضاف الملا أن هناك ضرورة أثناء التحضير لعملية الحقن المجهرى وفحص الزوجين، من خلال معرفة التاريخ المرضي للزوج والزوجة والقيام ببعض الفحوصات الطبية مثل تحليل السائل المنوي، للتأكد من سلامة الحيوانات المنوية ومعرفة عددها وشكلها، ويتم تطبيق هذه التحاليل على جميع الحالات التى تخضع لعملية الحقن المجهري .









وتابع أحمد عاصم الملا، أن هناك تحاليل طبية اخري للحالات التى تعاني من حدوث فشل متكرر لعملية الحقن المجهري مثل تحليل خاص بتكسير المادة الوراثية فى الحيوانات المنوية .









وأوضح أنه بالنسبة للزوجة يتم عمل بعض التحاليل مثل تحليل الغدة النخامية والدرقية واللبانية، فى اليوم الثالث من الدورة الشهرية، بالاضافة الى تحليل مخزون المبيض وهو احد التحاليل الهامة فى عملية الحقن المجهري والمسئول عن قياس نسبة مخزون المبيض الموجودة داخل البويضات.









وأشار إلى أن مرحلة الفحص قبل الحقن المجهري، يتم فيها التاكد من جاهزية الزوجين للعملية من خلال فحص رحم الزوجة ومعرفة حجم الرحم وفحصه جيدًا عن طريق معرفة هل هناك التهابات او أورام ليفية او التصاقات او عيوب وفى حالة وجود مشاكل صحية فى الرحم يتم معالجتها من خلال منظار الرحم.