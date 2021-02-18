ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بوسي شلبي تهنئ هاني شاكر وكارول سماحة على طرح كليب مشترك

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:21 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
Advertisements
مصطفى كرم

هنأت الإعلامية بوسي شلبي الفنان هاني شاكر وكارول سماحة بعد طرح كليب مشترك بعنوان "بقالي كتير".

ونشرت بوسي شلبي جزءا من الأغنيتين لـ هاني شاكر وكارول سماحة وعلقت قائلة: "مبرووك للغاليين فكرة تحفة وابداع ".


وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين، يتم طرحهما اليوم، تحت رعاية لايف ستايلز ستديو. 


وكان من المقرر أن تخرج بتول عرفة كليبين مختلفين للفنانين، يتم طرح كل منهم على حدة، ولكن اتباعًا لفكرة الاختلاف والتجديد التي اعتادت عليها، عملت على  دمج الكلبين بطريقة مبتكرة، لتكامل الفكرتين.


وعملت على دمجهما كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فاللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل ايضًا للمرة الاولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.


وطرحت الشركة المنتجة أمس البرومو الدعائي للفيديو كليبين استعدادًا.


ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم ، وألحان:سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات:أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركي ، والكلبين فكرة وإخراج: بتول عرفة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. رنا سماحة تقضي شهر العسل في النوبة

بتول عرفة تجمع بين محمد محسن وهبة مجدي في أغنية أهلا بيك

كارول سماحة تعلن موعد طرح كليبها الجديد "شكرا"

هاني شاكر يستعد لطرح كليب بقالي كتير بالتعاون مع كارول سماحة

هاني شاكر يشوق جمهوره لـ فيديو كليب بقالي كتير

هاني شاكر وكارول سماحة في حدث فني لأول مرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

وديعة بعائد شهري.. أفضل أرباح الفلوس في البنوك المصرية| تقرير شامل

قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

3 أسباب تجعل ليفربول يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي

الفنان مصطفى درويش يتعرض للنصب.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي