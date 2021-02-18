تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7

تلعب شركات تعديل السيارات دورًا مهمًا في ابراز العديد من نقاط القوى داخل عالم المحركات، وكشفت شركة إنكاس عن أول نسخة مصفحة من أيقونة الصانع البافاري العريق بي ام دابليو X7، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات رواجًا بين فئة المشاهير والشخصيات المؤثرة.

في البداية زودت بي ام دابليو X7 بقدرات قياسية تشمل محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة قدرها 335 حصان، وذلك لفئة DRIVE 40I، كما تأتي السيارة بخيار آخر سعة 4400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 612 حصان، و كلاهما يتمتع بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وجاءت النسخة المصفحة بتعديلات قوية، فعند النظر إليها من الوهلة الأولى فيبدو أن الملامح لم تختلف كثيرًا، ولكن تحمل السيارة زجاج سميك الطبقات مقاوم الطلقات النارية و الرصاص، و حماية بزاوية 360 درجة، إلى العديد من وسائل الأمان القياسية والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وانظمة المكابح المتطورة، بالاضافة إلى برامج المساعدة على تحديات الطريق.





وأشارت شركة التعديلات إلى تعزيز السيارة بأنظمة التعليق، ووسائل الحماية للمنظومة الكهربائية، بالإضافة إلى امكانية عدم اختراق الرصاص للأبواب، كما تعزز وضعها عند تعرضها للانفجارات عند انفجار قنبلتين يدويتين في وقت واحد، ومقاومة لـ طلقات البنادق 7.62 × 51 مم.





كما يمكن تجهيز السيارة بنظام التحذير بأجهزة الإنذار، إلى جانب تعزيزها بخاصية اخماد الحريق لغرفة المحرك، و الحماية من ذخائر وينشستر FMJ، كما تضم السيارة باقة من وسائل الرفاهية والتحكم التي تتألق بها المقصورة الداخلية للأيقونة العملاقة بي ام دابليو X7.