بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 32 مسجدا غدا.. وخطبة الجمعة عن تنظيم النسل

وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





من ناحية أخرى أع لنت وزارة الأوقاف افتتاح (32) مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :